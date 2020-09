“Una quota importante dell’avanzo di bilancio del Comune, pari a 640.000 euro, sarà destinato al fondo contenzioso e utilizzato per pagare spese conseguenti a sentenze in cui il Comune è risultato soccombente, oltre a vertenze per le quali entro il 31 dicembre 2020 potrebbe essere emessa sentenza avversa. Questo è quanto emerso dalle ultime comunicazioni dell’Amministrazione comunale sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio del Comune per il 2020”.



A renderlo noto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Piergiulio Giacobazzi

“Si tratta di una cifra molto importante - continua il consigliere - simbolo evidente sia dell’alto tasso di litigiosità del Comune di Modena sia dell’elevata contestabilità di atti e azioni del Comune stesso, tale da fare prevedere all’Amministrazione, una serie di sentenze avverse. Delle due, l’una: o il Comune riesce a conoscere in anticipo le sentenze, e allora dovrebbe spiegare alcune cose non solo a noi, o è consapevole della debolezza, sul piano giuridico, delle proprie azioni al punto da mettere in conto che le sentenze, nel caso di cause, saranno avverse. L’Amministrazione dovrebbe sempre tenere a mente che in ballo ci sono soldi pubblici, usati in questo caso per difendersi da cause od intentare azioni legali che gli stessi cittadini che quel fondo contenziosi del comune hanno alimentato con le proprie tasse, sono obbligati a pagare di tasca propria. Crediamo che qualche spiegazione approfondita, su questi punti, l’Amministrazione comunale potrebbe e dovrebbe darla”.