La mozione nasce dalla necessità di superare l'attuale vuoto informativo che riguarda il Comune di Mirandola rispetto ad altri comuni soci di Aimag. Recentemente, i vertici aziendali di Aimag hanno presentato ai sindaci il piano industriale e la situazione finanziaria attuale dell'azienda durante una seduta della commissione consiliare dell'Unione Terre d'Argine.

ha sottolineato l'importanza di garantire un'adeguata e tempestiva informazione al Consiglio Comunale per favorire la discussione sulle scelte strategiche che coinvolgeranno i comuni soci nello sviluppo di Aimag e del territorio in cui opera.

'È necessario garantire adeguata e tempestiva informazione al Consiglio Comunale per favorire in tal modo la discussione in previsione delle scelte strategiche che coinvolgeranno i Consigli Comunali dei comuni soci in ordine allo sviluppo di Aimag e del territorio in cui opera,' ha affermato Greco.



ha aggiunto che il Consiglio Comunale di Mirandola deve essere informato sull'andamento e la situazione finanziaria di Aimag, con particolare riferimento ai servizi specifici svolti dal gruppo, come l'idrico integrato, la distribuzione del gas, la gestione dei rifiuti e la vendita di gas ed energia elettrica. 'E’ necessario che il Consiglio Comunale di Mirandola, possa essere informato nel merito sull’andamento e la situazione finanziaria di Aimag e in prospettiva del citato piano industriale, con particolare riferimento agli specifici servizi svolti dal Gruppo: idrico integrato, distribuzione gas, rifiuti (raccolta e impianti di trattamento), vendita gas ed energia elettrica, anche in vista della predisposizione di un nuovo patto di sindacato tra i comuni soci,' ha dichiarato Siena.

I presentatori della mozione ritengono inoltre che l'incontro dovrebbe essere esteso alle commissioni degli altri comuni soci di Aimag della Bassa modenese, per garantire una visione condivisa e coordinata sul futuro dell'azienda multiutility.