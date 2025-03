Il Palazzo riscoperto, l'orgoglio di rivederlo così

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le tante foto a disposizione di interni ed esterni, scattate questa mattina e visibile nella gallery che qui proponiamo, quella del generale comandante dell'Accademia militare Davide scalabrin con sullo sfondo la facciata di via 3 febbraio finalmente sgombra da impalcature che l'hanno vestita per anni, ci è sembrata la più significativa capace di unire l'orgoglio e l'appartenenza nel rappresentare e nell'essere custode di un patrimonio così importante da parte del suo Massimo rappresentante oggi e di quel lato Ovest dell'Accademia che per anni I modenesi si erano ormai abituati a vedere ricoperti da impalcature ed ateli. Da qualche giorno invece di nuovo sgombro da impalcature restituito nella sua bellezza e nel suo impatto alla vista della città.

La parte costruita più di recente del palazzo parte finale di un continuum storico architettonico e temporale che è stato oggetto negli ultimi anni di un delicato complesso e imponente progetto di restauro conservativo. Presentato oggi alla città attraverso un appuntamento stampa proprio in accademiaOrgoglio ed emozioni sono palpabili nella sala in cui su un maxischermo scorrono le immagini del video che ripercorre il prima e il dopo lavori passando per alcune immagini di dettaglio sul cantiere e la meticolosa opera del maestranze.

Tra motivo d'orgoglio non c'è soltanto la riuscita dei lavori, inevitabilmente contornati da contrattempi e sorprese come la riscoperta dei pluviali in cotto del 1600 ciao,

Lapresentazione, curata dal Gen. B.

Stefano Martinelli, responsabile infrastrutturale del Comando Forze Operative Nord, Ente committente dei lavori, è avvenuta nel contesto di un incontro con la stampa svoltosi alla presenza del Comandante dell’Accademia Militare, Gen. D. Davide Scalabrin, del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Modena, Arch. Francesca Tomba, e dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Modena, Dott.ssa Carla Ferrari.Gli interventi di restauro eseguiti sono stati:la rimozione dell'impalcatura e dell'area di cantiere lungo la facciata su viale III Febbraio, che permaneva da 15 anni per consentire la messa in sicurezza del cornicione del tetto e deturpava l'immagine dell'infrastruttura;il restauro conservativo e ripristino degli elementi lapidei e di decoro della facciata di Palazzo Ducale lungo via III Febbraio, risanamento degli infissi esterni e dei pluviali;il restauro conservativo di 'ponte dei sospiri' con sostituzione degli infissi e rifacimento degli intonaci esterni;il ripristino parziale degli intonaci nell'androne principale dell'ingresso da Piazza Roma;la sistemazione della copertura dell’acetaia e realizzazione “linea vite”;l’installazione di dispositivi per il contrasto delle infiltrazioni d’acqua e dell’umidità.Gli interventi effettuati consentono di valorizzare e migliorare ulteriormente l’immagine della monumentale infrastruttura, patrimonio storico e culturale della città di Modena e del Paese.Il progetto si inquadra nel più ampio contesto di ammodernamento e conservazione delle infrastrutture dell'Esercito, obiettivo prioritario per la Forza Armata.L’importo complessivo degli interventi, che sono stati progettati dall’architetto Claudio De Gennaro ed eseguiti dall’Impresa SIRECON di Venezia con lo sviluppo dell’iter tecnico-amministrativo a cura del 6° Reparto Infrastrutture, è di 2 milioni di euro.I lavori sono stati realizzati con l’alta vigilanza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che ha autorizzato gli interventi eseguiti nel rispetto dei vincoli di salvaguardia dell’edificio storico.In precedenza erano stati realizzati ulteriori interventi conservativi. In particolare:il restyling del Cortile d’Onore dell’Accademia Militare;la ristrutturazione di alloggi presso la Caserma “Pisacane”, struttura accessoria dell’Accademia;la sistemazione e messa in sicurezza di alcune aule didattiche;la progettazione esecutiva per la ristrutturazione della nuova Aula di Fisica, i cui lavori inizianoproprio oggi.