Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“È importante sottolineare come la nuova guida dell’azienda – continua Costi – sia composta da 4 membri di nomina pubblica, con figure autorevoli, espressione del territorio, tra cui il Vice Presidente, Alberto Papotti, proveniente dalla bassa modenese.Nel prossimo futuro il Pd chiede agli amministratori che, oltre a mantenere le quote societarie di proprietà pubblica e la maggioranza nel cda, si sottoscriva di un nuovo patto di sindacato che riunisca la compagine dei soci pubblici, con l’obiettivo, chiaro, di mantenere le caratteristiche e i valori che hanno sempre contraddistinto Aimag, dalla qualità dei servizi, in particolar modo per quanto riguarda ambiti di grande rilevanza pubblica come il servizio idrico integrato e la raccolta dei rifiuti, nel quale può vantare risultati virtuosi, così come il valore economico che l’azienda rappresenta per il territorio, oltre alla salvaguardia e valorizzazione dei dipendenti e, non meno importante, la vicinanza ai cittadini. Il Pd vigilerà perché Aimag continui a garantire tutto questo, ora e in futuro”.Costi replica poi alle critiche arrivate in quantità dal fronte politico ed istituzionale di centro destra e centro sinistra ma rivolgendosi specificamente alla destra: “Sarebbe ora di finirla con gli attacchi scomposti ed esagitati, che testimoniano l’atteggiamento di chi cerca di creare agitazione, colpendo nel mucchio. Il Pd ha a cuore prima di tutto l’interesse della comunità e dei cittadini, e saranno i fatti a dimostrare come chi cerca di speculare su ogni aspetto della vita pubblica o sia in malafede, o non riesca a capire quale sia il compito di una politica seria e adulta”.