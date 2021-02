Il Pd tenta la via 'popolare': Zingaretti plaude a Barbara D'Urso

'Barbara D'Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!'. Il segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti tenta la svolta 'popolare' e si lancia sui social in un personalissimo endorsement a favore di Barbara D'Urso.Ma gli utenti di twitter non apprezzano e piovono sul leader Dem una pioggia di critiche.'Nicola ascoltami, ascolta uno iscritto al Pci dal 1976 e fino a due anni fa. Immagina per un attimo se Berlinguer avesse detto la tua stessa frase nei confronti di un personaggetto di quegli anni, che so un Alvaro Vitali qualsiasi. Immagini la reazione degli iscritti? Pensaci' - scrive un utente. E ancora: 'A questo punto ringraziamo anche il Grande Fratello che ci ha insegnato quanto sia importante pagare l'IMU', 'Quindi o lei non sa cos'è il programma della D'Urso, o lei non sa cos'è la voce della politica, o lei non sa cosa vuol dire portarla alle persone', 'Non parla mai e se parla è per difendere un programma che è una vergogna? Se quella è la voce della politica, meglio essere sordi'. E c'è chi approda alle estreme conseguenze: 'Dopo questo tweet dovrebbe avere l'onestà intellettuale e la decenza di dimettersi'.