Il premier: 'No al Mes, lo firmo col sangue'

“Finchè conto qualcosa, l’Italia non accede al Mes. Lo posso firmare col sangue“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a ‘Porta a Porta’ in onda questa sera su Rai 1. “Sul Mes discuterà il Parlamento ma non è uno strumento utile. Non è mai stato utilizzato da nessuno, le condizionalità sono troppo stringenti. Il Mes è un creditore privilegiato e questo comporta un problema sui titoli di Stato”.Riguardo al tema dei migranti Meloni dichiara che “Quelli che accogliamo sono banalmente quelli che hanno i soldi da dare agli scafisti. Non credo che questo sia un modo intelligente di gestire l’immigrazione. Abbiamo chiesto che fosse il tema centrale nel prossimo Consiglio Ue e cosi è stato. È grazie alla posizione dell’Italia che la Commissione Europea ha dichiarato la rotta del Mediterraneo centrale una priorità. Serve un approccio costruttivo e serio - prosegue -.Ho scoperto che facciamo il decreto flussi a valle, dopo che i migranti sono entrati. Il decreto flussi andrebbe fatto a monte”.“Con la Francia c’è stata una frizione sui migranti che rivendico. La loro reazione è stata una spia che temevo, come se ci sia un tacito accordo che gli sbarchi sono tutti in Italia”. Tutto era nato “per la prima Ong mai sbarcata in Francia, con 230 persone, da inizio anno da noi sono sbarcate 94mila persone”, spiega la premier.E poi il tema della guerra in Ucraina. “Ho in programma di sentire Zelensky prima di Natale. Faccio i miei auguri al popolo ucraino, questo è il periodo in cui tutte le popolazioni celebrano la luce e il solsitizio d’inverno e loro vivono al buio. Se stessimo un’ora durante le feste con tutto spento, luci e TV, capiremmo la loro capacità di resistenza. Vorrei andare in Ucraina nei primi giorni del 2023”.