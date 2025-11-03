Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Bloccato sul nascere il tentativo di uscire in blocco senza farsi identificare e controllare i mezzi

1 minuto di lettura

Il video di uno dei momenti più tesi della serata, quando tre mezzi, due auto a seguito di un camper forzano il cordone di Polizia

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

'Rave ex Bugatti, immagini indegne: il sindaco riferisca in Consiglio'

'Rave ex Bugatti, immagini indegne: il sindaco riferisca in Consiglio'

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota?'. Il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota?'. Il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere