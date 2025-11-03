Il video di uno dei momenti più tesi della serata, quando tre mezzi, due auto a seguito di un camper forzano il cordone di Polizia
Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita
Bloccato sul nascere il tentativo di uscire in blocco senza farsi identificare e controllare i mezzi
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso
