In arrivo nuova stretta, Bonaccini dice no a parametri zona rossa

Sembrano svanire le speranze di baristi, ristoratori, gestori di palestre, di potere riaprire, anche solo parzialmente, e con misure di sicurezza, le proprie attività. Nel pacchetto di restrizioni del nuovo DPCM per loro rimane solo la prospettiva della chiusura. Che potrebbe interessare anche gli stessi bar, dopo le 18, nell'unica attività fino ad ora loro consentita: l'asporto.

Nel nuovo pacchetto di ipotesi, definito ieri sera dall'incontro del Presidente del Consiglio con i capi delegazione dei partiti di maggioranza e che oggi, alle ore 10.30, sarà presentato alle regioni, c'è anche il divieto di spostamento tra regioni, esteso alle zone gialle, come durante le feste di Natale. Con un 'contentino', per le aree (ad oggi poche), dove il covid sembra non essere così diffuso. Ovvero la possibile istituzione di una zona bianca senza restrizioni per chi raggiunge un Rt sotto 0,5. Un parametro, l'RT, che, nelle ipotesi del governo, dovrebbe essere accompagnato all'idea, ribadita ieri dal Ministro della salute Roberto Speranza, di far scattare automaticamente la zona rossa nel caso si superasse il limite dei 250 contagiati per 100 mila abitanti. Con i dati attuali il Veneto finirebbe in rosso e l'Emilia-Romagna sarebbe al limite. Una ipotesi che ieri il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, nella lunga serie di risposte alle domande dei giornalisti a margine della visita al centro vaccinazioni di Baggiovara, ha praticamente rispedito al mittente: 'Nessuno nelle regioni l'ha proposta e se non credo che passerà'. La prima prova del nove, nel corso della mattinata



Nel video a seguire, l'intervista di ieri pomeriggio con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini