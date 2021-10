In Emilia-Romagna il M5S perde anche l'ultimo sindaco

Il M5s non governa più nessun Comune in Emilia-Romagna: Mariano Gennari, sindaco uscente di Cattolica (Rimini) è infatti stato sconfitto al ballottaggio dalla candidata del Pd Franca Foronchi, che ha vinto con il 63,5% Il centrodestra, invece, ha perso gli altri tre sindaci dei Comuni dove governava nei Comuni della regione al ballottaggio.A Cento il sindaco Fabrizio Toselli è stato sconfitto da Edoardo Accorsi sostenuto del Pd e dal centrosinistra (che si impone con il 56,8%) mentre a Finale Emilia (Modena) il Pd riconquista il Comune con Marco Poletti che ha superato Sandro Palazzi.A Pavullo nel Fignano, il nuovo sindaco con il 58% è un civico, Davide Venturelli, che ha sconfitto il sindaco uscente del centrodestra Luciano Biolchini.

