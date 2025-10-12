Inceneritore ancora a tutto gas: aumentano i rifiuti speciali e da altre province

Inceneritore Modena a pieno regime. Dal flusso dei dati Arpa, ripreso dopo mesi di pausa, emerge che nei primi cinque mesi dell'anno l'impianto di via Cavazza ha raggiunto le 93.086 tonnellate conferite, con un incremento significativo rispetto allo stesso periodo del 2024, quando nei primi cinque mesi le tonnellate furono 65.415. Di questo passo le 200.000 tonnellate saranno soglia presumibilmente raggiungibile a fine anno.Il dimensionamento su area vasta dell'inceneritore di Modena e ad una sola potente linea, fa sì che anche la riduzione dei rifiuti indifferenziati dal bacino Modenese, derivanti dall'introduzione di nuovi modelli come il porta a porta, nulla incida rispetto alla quantità di rifiuti conferiti e conseguentemente sulle emissioni inquinanti. Ciò che si riduce a Modena arriva da altre province. I modenesi ormai sanno che qualsiasi siano le loro performance nel miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata, avranno sempre sul proprio comune e sulle proprie case le emissioni di un'inceneritore a pieno regime. E in costante aumento.I rifiuti urbani conferiti nel solo mese di maggio 2025 ammontano a 12.464 tonnellate, contro le 11.195 tonnellate di maggio 2024. In aumento.Aumentano anche i rifiuti urbani provenienti da altre province: 6.537 tonnellate a maggio 2025, contro le 4.446 tonnellate dello stesso mese dell’anno precedente.I rifiuti speciali rappresentano una fetta sempre più ampia.Nei primi 5 mesi dell'anno 48.122, rispetto alle 27.865 tonnellate nello stesso periodo del 2024. In particolare, spiccano due categorie di rifiuti speciali: quelli identificati dal codice EER 19.12.xx, cioè gli scarti non riciclabili derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti: 4.053 tonnellate a maggio 2025 (in aumento rispetto alle 3.251 del 2024), per un totale di 21.893 tonnellate dall’inizio dell’anno.Poi, da bruciare, ci sono anche i fanghi da trattamento delle acque reflue urbane (EER 19.08.05), ma che nel 2025 hanno raggiunto le 300 tonnellate nei primi cinque mesi.In sostanza, l’inceneritore continua a funzionare a prescindere dalla diminuzione dei rifiuti indifferenziati urbani di Modena e dall'aumento della raccolta differenziata raggiunto grazie all'impegno dei modenesi.Ed è così che Hera guadagna dall'aumento di rifiuti avviati al riciclo, da ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato o di scarto da differenziato conferita all'inceneritore, e guadagna dall'energia elettrica generata dalle turbine alimentate dal calore dell'incenerimento. Di questa, lo ricordiamo, una parte viene utilizzata per alimentare l'inceneritore stesso e tutto il comparto di via Cavazza, /che tra poco vedrà all'avvio anche dell'impianto Aliplast), e una parte ceduta alla rete a pagata dal gestore.Dati che vedono un ruolo centrale dell'inceneritore di Modena nelle prospettive industriali e di sviluppo di Hera. Elementi che non fanno presumere nemmeno lontanamente all'ipotesi di un percorso funzionale al superamento dell'impianto al 2034 come prospettato da diversi programmi elettorali, compreso quello di Massimo Mezzetti, diventato poi sindaco di Modena.Gi.Ga.