Inceneritore ancora a tutto gas: aumentano i rifiuti speciali e da altre province
Dai dati Arpie dei primi cinque mesi dell'anno 93.000 tonnellate conferite. In aumento. Il calo dei rifiuti da Modena con il porta a porta non incide sulla quantità totale incenerita e sulle emissioni inquinanti
I rifiuti urbani conferiti nel solo mese di maggio 2025 ammontano a 12.464 tonnellate, contro le 11.195 tonnellate di maggio 2024. In aumento.
Aumentano anche i rifiuti urbani provenienti da altre province: 6.537 tonnellate a maggio 2025, contro le 4.446 tonnellate dello stesso mese dell’anno precedente.I rifiuti speciali rappresentano una fetta sempre più ampia.
Poi, da bruciare, ci sono anche i fanghi da trattamento delle acque reflue urbane (EER 19.08.05), ma che nel 2025 hanno raggiunto le 300 tonnellate nei primi cinque mesi.In sostanza, l’inceneritore continua a funzionare a prescindere dalla diminuzione dei rifiuti indifferenziati urbani di Modena e dall'aumento della raccolta differenziata raggiunto grazie all'impegno dei modenesi.Ed è così che Hera guadagna dall'aumento di rifiuti avviati al riciclo, da ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato o di scarto da differenziato conferita all'inceneritore, e guadagna dall'energia elettrica generata dalle turbine alimentate dal calore dell'incenerimento. Di questa, lo ricordiamo, una parte viene utilizzata per alimentare l'inceneritore stesso e tutto il comparto di via Cavazza, /che tra poco vedrà all'avvio anche dell'impianto Aliplast), e una parte ceduta alla rete a pagata dal gestore.
