Infermieri scrivono a Conte: 'Emergenza Covid, ecco nostre proposte'

'Questa seconda ondata di pandemia ha rimarcato ancor di più le carenze del SSN su tutto il territorio italiano stimolando spunti di riflessione sul ruolo della figura infermieristica. Immediatamente dopo la fine del lockdown della primavera passata, il Movimento Nazionale Infermieri ha chiesto a gran voce un intervento immediato che rivoluzioni la categoria infermieristica, una rivoluzione volta alla promozione della salute del cittadino che apporti miglioramenti a tutta la struttura sanitaria nazionale. Gli Infermieri d’Italia hanno ascoltato promesse e parole di elogio, ma nulla di concreto è stato fatto'.

Con queste parole il Movimento nazionale infermieri, attraverso il suo portavoce Diego Roviti, si è rivolto con una lettera aperta al premier Conte e al ministro della Salute Speranza.

'MNI ha proposto un profondo e radicale cambiamento del pensiero infermieristico, auspichiamo che almeno in questa situazione di emergenza non venga meno la voglia da parte del Governo e ancor di più del Ministro della Salute Roberto Speranza, di allearsi agli operatori sanitari che operano quotidianamente sul campo ed impegnarsi a rimodulare l’assetto sanitario nazionale. Il Movimento Nazionale Infermieri propone pertanto le seguenti misure urgenti finalizzate ad alleggerire la pressione sugli ospedali:

Attivazione immediata dell’Infermiere di famiglia su tutto il territorio nazionale e dotarlo di autonomia per andare incontro alle esigenze del cittadino e creare quella catena di Follow-up che, ad oggi, è mancata clamorosamente. Dei 9600 infermieri di famiglia previsti nel Decreto Rilancio ne sono stati assunti sole poche centinaia da un drappello di Regioni. Assunzioni da graduatorie già in essere e, laddove non fossero presenti, indire avvisi pubblici per soli titoli da espletare in dieci giorni massimo, data la grave carenza del personale costretto da ottobre a lavorare su doppi turni e a subire nuovamente il blocco dei riposi e dei permessi lavorativi. Abbattimento del “vincolo di esclusività” che lega l’Infermiere alla propria azienda sanitaria permettendo quindi di aiutare il cittadino anche sul territorio e sopperire alla carenza cronica di personale infermieristico laddove ce ne sia necessità. Concedere quindi al lavoratore il potere decisionale di avvalersi o meno dell’indennità di esclusività infermieristica e rivedere l'indennità di specificità prevista nella bozza della futura manovra economica del 2021 che riteniamo inaccettabile. Sorveglianza sanitaria a carico della ASL di appartenenza per tutti gli operatori sanitari esposti per evitare a monte la diffusione del contagio da Covid-19. Istituire fondi per la formazione del personale neo-assunto, formazione che attualmente è a carico del “personale anziano” durante il turno lavorativo ordinario. Va incrementata, come descritto in precedenza, la quantità di personale, ma va anche assicurata la qualità dell’assistenza erogata che non deve assolutamente essere trascurata'.

'Tali corsi di formazione, come le assunzioni stesse, dovevano essere portati a completamento durante il periodo di tregua concesso dalla pandemia, ma non c’è stata una programmazione e una lungimiranza in tal senso, tantomeno si sono ascoltate le reali esigenze del personale operante. A sostegno di ciò chiediamo che nel futuro prossimo vengano riconosciute le competenze specialistiche infermieristiche tramite corsi di specializzazione e che tali competenze vengano adeguatamente remunerate, come accade da anni nella maggior parte delle realtà europee. Misure summenzionate che MNI aveva già proposto in tempi non sospetti - chiude il Movimento -. Le Infermiere e gli Infermieri italiani hanno fiducia in questo Governo e nelle sue scelte, non perdono di vista il reale nemico e continuano con spirito di abnegazione a sostenere la Salute, ma questa volta desiderano risposte concrete e immediate da parte degli Interlocutori'.