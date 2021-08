Informazione e accoglienza: il bando da 4 milioni del Comune ancora a Mediagroup

Modena che non cambia, almeno nel vincitore dell'appalto pubblico del Comune di Modena per la gestione triennale del servizio di informazione, accoglienza, relazione con i cittadini, canali di comunicazione e produzioni multimediali. Anche solo per il fatto che a presentare una offerta per uno dei più ricchi appalti per la gestione di servizi al pubblico erogati dal Comune di Modena è stato un unico e soggetto. Potremmo dire, il solito, ovvero la società che già da anni gestisce il medesimo servizio: Mediagroup98. Per la società modenese con sede in via Divisione Acqui un pacchetto di servizi da gestire in cambio di 3.498.467 euro pubblici che con Iva fanno 4.268.130 euro. Per la gestione del servizio dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2024. Tre anni, appunto.Affidamento che giunge al termine di una nuova serie di affidamenti in proroga del servizio. L'ultimo appalto triennale aggiudicato a Mediagroup risale al febbraio 2017. Trentasei mesi, dall'1 marzo 2017 al 29 febbraio 2020 per 3.173.000 815 euro, poco più di 300.000 euro in meno, al netto dell'iva, rispetto all'ultimo appalto. Un appalto a cui seguì, nell'aprile del 2018, un ampliamento dei servizi per un anno da 18.750 euro.Nell'aprile del 2019 arriva una revisione dei prezzi sulla base dei dati annuale Istat in funzione degli aumenti contrattuali del Contratto Nazionale, per 10.429 euro. E non è finita. Nello stesso mese di aprile del 2019 arriva anche l'ampliamento della rose dei servizi affidati a Mediagroup, ovvero il potenziamento del servizio di informazioni telefoniche e prenotazione appuntamenti presso i Servizi demografici (anagrafe), dal 1° maggio 2019 al 29 febbraio 2020. Per la società arrivano altri 38.841 euro. Nonostante l'inizio del lockdown, durante il quale i servizi diretti di accoglienza in presenza ai cittadini di fermano a seguito all'emergenza Covid, i servizi vengono rinnovati con due determine comunali del 26 febbraio 2020 e del 25 giugno 2020 per oltre un milione di euro più IVA, per il periodo 01/03/2020 – 28/02/2021. Il 02/11/2020 in piena emergenza Covid e 14/01/2021 arriva un altro ampliamento dei servizi oggetto di appalto 'con riferimento - si legge nella delibera - ad alcuni servizi di reception, accoglienza e controllo accessi presso i direzionali di Via Galaverna n. 8, Via Santi n. 40 e Via Santi n. 60 del Comune di Modena, per il periodo 02/11/2020 - 28/2/2021, per altri 10.192 euro, oltre oneri IVA.Da qui una ulteriore proroga di sei mesi, da marzo ad agosto, in attesa di affidare il nuovo incarico in virtù del nuovo bando per il periodo dal 1° settembre. Per un costo di 704 mila euro. E arriviamo ai giorni nostri. Con la società ancora in proroga per un mese in vista del nuovo appalto. Il bando viene pubblicato e Mediagroup è l'unica società a presentare una proposta. Concorrenza non c'è. L'appalto è suo. Servizio affidato a 4,2 milioni di euro per 3 anni.Gi.Ga.