Servizi informazione Modena: ecco la determina che affida 5,7 milioni a Mediagroup e 1,2 milioni a Tracce-Mediagroup

Avevano risposto al bando per i due lotti i seguenti operatori economici: Mediagroup, la Rti Tracce-Mediagroup, Pirene srl e Garage Raw srl

Ieri il Comune di Modena ha reso noto di aver affidato i “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” alla società cooperativa Mediagroup98, mentre il servizio per la “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” a un Raggruppamento temporaneo di imprese che vede insieme l’agenzia di comunicazione Tracce (capofila) e Mediagroup98. Una gara d'appalto scorporata in 2 lotti che avrebbe dovuto scardinare il dominio Mediagroup, ma che si è conclusa con un riaffidamento alla stessa cooperativa e con l'allargamento a Tracce, società che da sempre lavora con Regione e Comuni prevalentemente a traino centrosinistra.
Interessante dunque leggere la determina con la quale si è proceduto all'affidamento.
Entro il termine fissato del 20/11/2025 avevano risposto al bando per i due lotti i seguenti operatori economici: Mediagroup, la Rti Tracce-Mediagroup, Pirene srl e Garage Raw srl.
'Garage Raw, concorrente per il lotto 2, non è stata ammessa alla valutazione dell'offerta tecnica, in quanto la stessa ha inserito, nella propria busta amministrativa, l’offerta economica' - si legge nella determina, mentre 'l’operatore economico Pirene srl non è stata ammessa alla valutazione dell'offerta tecnica in quanto non ha provveduto ad inviare risposta alla richiesta di soccorso istruttorio,
non riuscendo a sanare, pertanto, le irregolarità riscontrate durante la verifica amministrativa'.
Risultato?

Ad aggiudicarsi il lotto 1 (Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini del Comune di Modena per 48 mesi) è stata Mediagroup per un importo, derivante dall'applicazione del ribasso offerto, pari a 4.685.264 euro oltre a 1.030.758 euro di Iva, per un totale complessivo di 5.716.022 euro.
Ad aggiudicarsi il lotto 2 (Servizi di realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social per 48 mesi, servizio che ovviamente si somma all'attività propria dell'Ufficio stampa del Comune composto da diversi giornalisti) è stata la Rti Tracce-Mediagroup per un importo, derivante dall'applicazione del ribasso offerto, pari a 988.000 euro oltre a 217.360 euro di Iva per un totale complessivo di 1.205.360 euro.
Totale delle 'economie di spesa'? 180.072 euro su quasi 7 milioni di euro.
Giuseppe Leonelli
Nella foto il sindaco Mezzetti col direttore generale Minganti
Giuseppe Leonelli
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

