Modena, appalto servizi comunicazione Comune: non cambia nulla, strapotere Mediagroup e si affianca Tracce

L'obiettivo della giunta Mezzetti era quello di scardinare un modello che aveva visto finora trionfare sempre Mediagroup: obiettivo fallito

Il Comune di Modena ha affidato i “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” alla società cooperativa Mediagroup98, mentre il servizio per la “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” è stato aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese che vede insieme l’agenzia di comunicazione Tracce (capofila) e Mediagroup98. È questo l’esito della gara d’appalto bandita nell’ottobre scorso e la cui aggiudicazione è avvenuta martedì 10 marzo.

 

Articolata in due lotti distinti, ciascuno della durata di quarantotto mesi a partire dal 1° aprile 2026: complessivamente i partecipanti sono stati due per il lotto 1 e tre per il lotto 2.
La novità era che l'appalto, della durata di quarantotto mesi a partire dal 1 aprile 2026, finora affidato a Mediagruop che vinse una gara nel 2021, veniva appunto scorporato in due lotti. Una separazione che doveva consentire in questo modo una gara con soggetti plurimi. L'obiettivo della giunta Mezzetti - come dato conto da La Pressa - era quello di scardinare un modello che aveva visto finora trionfare sempre il colosso cooperativo Mediagroup, anche con rinnovi automatici.
Obiettivo evidentemente fallito, con l'unica novità rappresentata da Tracce per il secondo (più piccolo) lotto, novità per modo di dire conoscendo la storia ben consolidata di Tracce con le pubbliche amministrazioni modenesi e regionale.

 

L’appalto del primo lotto - “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” – ha un valore contrattuale di circa 4.7 milioni di euro su quattro anni ed è stato aggiudicato, come detto, ancora a Mediagroup98 che dovrà occuparsi dei servizi di front office presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), il Punto informativo dei servizi demografici e gli sportelli dedicati come Informa Giovani e Europe Direct. Oltre che all’assistenza tecnica e alla gestione dei siti istituzionali del Comune e al supporto tecnico durante le sedute di Giunta e Consiglio.

 

È di 988mila euro su quattro anni, invece, il valore contrattuale dell’appalto per il secondo lotto, dedicato alla “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” e aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Tracce. Ad esso il compito di curare la produzione dei contenuti multimediali e la gestione professionale dei profili social del Comune, con l’obiettivo di innovare la presenza social dell’Ente in un momento di grande e veloce trasformazione del digitale, promuovere la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza e
far comprendere le scelte dell'amministrazione in modo moderno, inclusivo e trasparente.
L’affidamento dei due lotti è avvenuto tramite gara europea a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modena, tre nuove nomine in Ausl: Gandolfi, Fantuzzi e Cortese

Sempre più giovani donne modenesi scelgono di lavorare all'estero: 807 in un solo anno

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Referendum, a Modena arriva Sallusti per spingere il Sì

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

Modena, caso Albanese: Mezzetti costretto a incassare la solidarietà di Fdi

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

'Sanità Emilia Romagna, netto calo visite ed esami diagnostici: così il servizio sanitario taglia le prestazioni'

Ex Corni: rimangono 5100 metri per il commercio, ma il Comune punta ad un mix con residenze

Sgombero nomadi Tav: il Pd invece di complimentarsi col sindaco, lo interroga sulle modalità dell'operazione

