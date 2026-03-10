Modena, appalto servizi comunicazione Comune: non cambia nulla, strapotere Mediagroup e si affianca Tracce

Il Comune di Modena ha affidato i “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” alla società cooperativa Mediagroup98, mentre il servizio per la “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” è stato aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese che vede insieme l’agenzia di comunicazione Tracce (capofila) e Mediagroup98. È questo l’esito della gara d’appalto bandita nell’ottobre scorso e la cui aggiudicazione è avvenuta martedì 10 marzo.

Articolata in due lotti distinti, ciascuno della durata di quarantotto mesi a partire dal 1° aprile 2026: complessivamente i partecipanti sono stati due per il lotto 1 e tre per il lotto 2.La novità era che l'appalto, della durata di quarantotto mesi a partire dal 1 aprile 2026, finora affidato a Mediagruop che vinse una gara nel 2021, veniva appunto scorporato in due lotti. Una separazione che doveva consentire in questo modo una gara con soggetti plurimi. L'obiettivo della giunta Mezzetti - come dato conto da La Pressa - era quello di scardinare un modello che aveva visto finora trionfare sempre il colosso cooperativo Mediagroup, anche con rinnovi automatici.Obiettivo evidentemente fallito, con l'unica novità rappresentata da Tracce per il secondo (più piccolo) lotto, novità per modo di dire conoscendo la storia ben consolidata di Tracce con le pubbliche amministrazioni modenesi e regionale

L’appalto del primo lotto - “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” – ha un valore contrattuale di circa 4.7 milioni di euro su quattro anni ed è stato aggiudicato, come detto, ancora a Mediagroup98 che dovrà occuparsi dei servizi di front office presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), il Punto informativo dei servizi demografici e gli sportelli dedicati come Informa Giovani e Europe Direct. Oltre che all’assistenza tecnica e alla gestione dei siti istituzionali del Comune e al supporto tecnico durante le sedute di Giunta e Consiglio.

È di 988mila euro su quattro anni, invece, il valore contrattuale dell’appalto per il secondo lotto, dedicato alla “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” e aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Tracce. Ad esso il compito di curare la produzione dei contenuti multimediali e la gestione professionale dei profili social del Comune, con l’obiettivo di innovare la presenza social dell’Ente in un momento di grande e veloce trasformazione del digitale, promuovere la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza efar comprendere le scelte dell'amministrazione in modo moderno, inclusivo e trasparente.L’affidamento dei due lotti è avvenuto tramite gara europea a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.