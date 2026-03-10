Modena, appalto servizi comunicazione Comune: non cambia nulla, strapotere Mediagroup e si affianca Tracce

Articolata in due lotti distinti, ciascuno della durata di quarantotto mesi a partire dal 1° aprile 2026: complessivamente i partecipanti sono stati due per il lotto 1 e tre per il lotto 2.
La novità era che l'appalto, della durata di quarantotto mesi a partire dal 1 aprile 2026, finora affidato a Mediagruop che vinse una gara nel 2021, veniva appunto scorporato in due lotti. Una separazione che doveva consentire in questo modo una gara con soggetti plurimi. L'obiettivo della giunta Mezzetti - come dato conto da La Pressa - era quello di scardinare un modello che aveva visto finora trionfare sempre il colosso cooperativo Mediagroup, anche con rinnovi automatici. Tracce con le pubbliche amministrazioni modenesi e regionale.
L’appalto del primo lotto - “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” – ha un valore contrattuale di circa 4.7 milioni di euro su quattro anni ed è stato aggiudicato, come detto, ancora a Mediagroup98 che dovrà occuparsi dei servizi di front office presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), il Punto informativo dei servizi demografici e gli sportelli dedicati come Informa Giovani e Europe Direct. Oltre che all’assistenza tecnica e alla gestione dei siti istituzionali del Comune e al supporto tecnico durante le sedute di Giunta e Consiglio.
È di 988mila euro su quattro anni, invece, il valore contrattuale dell’appalto per il secondo lotto, dedicato alla “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” e aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Tracce. Ad esso il compito di curare la produzione dei contenuti multimediali e la gestione professionale dei profili social del Comune, con l’obiettivo di innovare la presenza social dell’Ente in un momento di grande e veloce trasformazione del digitale, promuovere la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza e
L’affidamento dei due lotti è avvenuto tramite gara europea a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.