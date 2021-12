La Cgil si sveglia: 'Inaccettabile il Green Pass a scuola'

'Diversi amministratori pubblici - tra i quali anche i sindaci di Bologna, Reggio Emilia e il presidente della Provincia di Modena - propongono il greenpass per poter accedere a scuola. In pratica, secondo questa richiesta, gli studenti potrebbero andare in classe solo se vaccinati. Stupisce la leggerezza con la quale si interviene su un diritto costituzionale - il diritto all’istruzione - che dovrebbe essere garantito a tutte e a tutti. Di fatto un minorenne si troverebbe a subire una scelta presa dai propri genitori e, qualora questi decidessero di non vaccinarlo, sarebbe estromesso dalle lezioni in presenza e “confinato” in dad'. Così in una nota Luigi Giove, segretario generale CGIL Emilia-Romagna, Maurizio Lunghi, segretario generale Camera del Lavoro Metropolitana Bologna, Daniele Dieci, segretario generale Camera del Lavoro Modena e Cristian Sesena, segretario generale Camera del Lavoro Reggio Emilia intervengono sulla lettera inviata da un gruppo di sindaci di centrosinistra.