La Meloni difende la figlia Ginevra dai media: diffida formale

'I signori Giorgia Meloni e Andrea Gaimbruno invitano ogni mezzo di informazione pubblico o privato, cartaceo o online a evitare in qualunque modo e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggano la figlia minore; e ad astenersi altresì dal pedinarla, accerchiarla e intimorirla con presenze inopportune; nonché, infine, dal rendere pubblici e riconoscibili, anche visivamente, nomi, indirizzi e recapiti dei luoghi abitualmente frequentati dalla minore, come già incautamente e illegittimamente accaduto in queste ore'. Questa la diffida firmata dall’avvocato di Giorgia Meloni, Annamaria Bernardini de Pace, inviata alle redazioni di giornali e agenzie per evitare che i giornalisti pubblichino immagini dettagli della figlia.Nei giorni scorsi la presidente di Fratelli d'Italia aveva postato su Facebook una letterina scritta dalla figlia di 6 anni che si complimentava per la sua vittoria. 'Cara mammina! Sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto'.