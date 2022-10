Leader Pd, Bonaccini continua col balletto: 'Mi sollecitano in tanti'

Continua il balletto di Stefano Bonaccini sulla possibilità di candidarsi alla segreteria Pd. 'Io sto ricevendo molte sollecitazioni, inutile che lo neghi, da tanti amministratori locali, da iscritti e militanti, anche gente che non ci vota più ma dice 'prova a candidarti per dare una prospettiva diversa al Pd'. Quando sarà il momento deciderò cosa fare'. A quel punto, sottolinea, 'non sarebbe un'autocandidatura. A me interessa molto poco il ruolo che ricopro, a me interessa se sono utile a svolgere una funzione nell'interesse della parte che devo rappresentare'. Il governatore Pd parla questa mattina ad Agorà, su Raitre.Evidenziando, in primis, che rispetterà le tempistiche stabilite dal percorso congressuale. 'Credo di essere una persona seria, rispettosa delle regole che ci si è dati, del percorso che Letta ha proposto e che io condivido'.