'Lega, Fdi, Forza Italia mi volevano, ma io ho scelto Bonaccini'

'Qualche amico della Lega mi avrebbe visto bene come sindaco di Modena ma dalla Lega non ho mai ricevuto richieste di candidature ufficiali, mi è stato chiesto via sms di candidarmi a sindaco da Forza Italia e di persona da Fratelli d’Italia ma ho rifiutato. Fratelli d’Italia per mesi mi ha chiesto di entrare in lista per loro alle Europee ma ho di nuovo rifiutato'. La candidata nella lista di Bonaccini Eugenia Bergamaschi svela sui social tutte le proposte che il centrodestra le avrebbe fatto nei mesi scorsi. Da sempre vicina al centrodestra la Bergamaschi motiva così la sua decisione di candidarsi con Bonaccini e in una lista alleata del Pd, Bonaccini che così può fregiarsi di avere in coalizione anche esponenti filo-leghisti oltre che grillini.'Non mi riconosco come ho detto in nessun partito perché mi hanno deluso tutti - afferma la Bergamaschi su Facebook -. Credo nelle persone. Personalmente credo che il presidente Bonaccini abbia lavorato bene e quando mi ha chiesto di entrare nella lista civica del Presidente per poter portare in una politica sterile e vuota i miei valori e i miei temi per cui mi batto da anni come imprenditrice, donna, agricoltore e madre di 2 ragazze di colore ho accettato. Non l’ho fatto nè per opportunismo nè per interesse ma per provare a cambiare questa politica che non mi piace. Questa è la verità'.