Legislatura al via, si eleggono presidenti di Camera e Senato

Prende il via ufficialmente oggi, con l'insediamento di Camera e Senato, e con l'elezione dei due rispettivi presidenti, la XIX legislatura. Le votazioni, a partire dalle ore 10, dovrebbero portare, entro domani (la previsione era per sabato), all'elezione dei due nomi. L'accellerata sembra averla data la convergenza sul nome di Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia), alla presidenza del Senato, seconda carica dello Stato. Si dovrà probabilmente attendere la giornata di domani per conoscere il nome del successore di Roberto Fico, alla presidenza della Camera.La nuova legislatura parte all'insegna di una novità assoluta: ad occupare gli scranni dei due emicicli ci saranno 345 deputati e senatori in meno, conseguenza della riforma costituzionale targata M5s che ha tagliato il numero degli eletti: da 630 a 400 a Montecitorio, da 315 a 200 a palazzo Madama.Segui qui la diretta