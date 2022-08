'Libera, Rando si è dimessa per correre col Pd: ma per i Dem resta la vice di Ciotti'

La nota di Libera, l'importantissima associazione antimafia presieduta da don Ciotti, era stata chiara . 'La scelta di Enza Rando di candidarsi al Senato nelle fila Pd ha comportato quella, contestuale, di dimettersi dalla vicepresidenza di Libera, ruolo che ha svolto con impegno e dedizione per diversi anni. Dimissioni previste dal nostro Statuto e che rispondono in pieno ai prerequisiti etici sui quali da sempre Libera fonda il suo rapporto con la politica'. Una presa di posizione netta per distinguere la nuova esperienza politica e partitica di Enza Rando dallo spirito di lotta trasversale alle mafie di Libera ben esplicitato nel codice etico . Eppure per il Pd questa differenza non esiste e la Rando resta comunque la numero 2 di don Ciotti, nonostante la sua discesa in campo.'Enza Rando si è dimessa dalla vicepresidenza nazionale di Libera. Anche Libera stessa, dopo che avevamo sollevato la questione, ha ufficializzato correttamente tale passo indietro, eppure nel programma ufficiale online della Festa provinciale Pd che si tiene a Modena l'avvocato Rando viene ancora presentata come Vice Presidente Libera Nazionale e Candidata alla Camera nel collegio Uninominale per la coalizione Pd - afferma Corti, mostrando il programma della festa Pd -. Lo ribadiamo, la lotta alla mafia è patrimonio di tutti e il tirare per la giacchetta una importante associazione antimafia non significa fare un buon servizio nè fare buona politica'.