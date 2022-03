L'influenza è sparita, Donini: 'Grazie a mascherine e distanziamento'

'Nelle stagioni influenzali 2020-2021, durante la pandemia da SARS-CoV-2, l’adozione di misure quali il distanziamento fisico nonché l’uso, da parte di tutta la popolazione, dei dispositivi di protezioni quali mascherine FFP1 o FFP2 e la disinfezione delle mani tramite gel idroalcolico o il frequente lavaggio ha ridotto la circolazione del virus influenzale; anche per la stagione 2021-2022 ci si attende un quadro epidemiologico sovrapponibile a quello del 2020-2021 visto il perdurare dell’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina fino al 31 marzo 2022, salvo per specifiche categorie di persone, nei luoghi confinati diversi dall’abitazione privata, e nei luoghi all’aperto in caso di assembramenti o affollamenti'. A metterlo nero su bianco è stato l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini il quale ha risposto a una richiesta dei consiglieri di San Cesario Sabina Piccinini e Mirco Zanoli ( qui ).Per tutto il 2021, in tutta la Regione non c’è stato infatti un solo caso grave di influenza, mentre negli anni precedenti (2018-2019-2020) l’influenza aveva altresì colpito in modo grave fino a 172 persone.'Incredibile ma vero e clamoroso: in base alla risposta fornita ai sottoscritti dall’Assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini risulta che per gli anni 2020/2021, in tutta la Regione Emilia Romagna (quasi 4,5 milioni di abitanti!) mascherine, distanziamento e disinfettanti hanno debellato l’influenza, al punto che non si è registrato nessun caso grave. Quindi alla luce del boom clamoroso di casi di covid 2020/2021 si evince che le scelte del governo hanno annientato il virus sbagliato. Sottolineiamo che per vincere la sindrome influenzale non è stato necessario mettere in campo misure drastiche come l’obbligo vaccinale, nessun green pass nè normale né rafforzato. Orbene, sarebbe interessante capire dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico le ragioni di tale sorprendente fenomeno: un virus aggira le fibre della mascherina e l’altro no? Uno resiste al disinfettante è l’altro no? Uno dribbla il distanziamento e l’altro no?' - affermano Piccinini e Zanoli.