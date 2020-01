Liste a sostegno di Bonaccini, Pd e alleati insieme a Modena

I rappresentanti modenesi delle forze della coalizione di centrosinistra che sostengono il candidato presidente Stefano Bonaccini si sono ritrovati questa mattina in piazza Matteotti per presentare la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di domani. Cinzia Cornia, Ruben Giovannoni, Alessandro Lima, Paolo Silingardi, Eugenia Bergamaschi e Davide Fava per il Pd hanno espresso in modo congiunto il loro appoggio al presidente uscente.

“Queste elezioni regionali sono cruciali per il futuro delle nostre comunità – hanno riaffermato i rappresentanti della coalizione di centrosinistra – La destra ne ha voluto fare un caso nazionale per scopi di opportunismo politico, ma è certo che quello per cui si vota è la futura guida della Regione Emilia-Romagna. Riteniamo che la nostra Regione debba ancora essere amministrata secondo quei principi di uguaglianza, innovazione, competenza, libertà, inclusione, attenzione all’ambiente, all’Europa e ai giovani, e solidarietà che hanno consentito alle nostre terre di costruire un tessuto sociale ed economico coeso e solido e garantito benessere e lavoro alle famiglie e alle imprese. E’ per queste ragioni che sosteniamo e invitiamo a votare il nostro candidato Stefano Bonaccini”.