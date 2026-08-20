'Mancati controlli su sicurezza volontari PD frutto di un sistema'

'Proprio il PD, che a parole parla tanto di sicurezza sul lavoro! Il problema è che il partitone sa benissimo che gli organi competenti non andranno mai a fare un controllo nell'area del cantiere della festa provinciale dell'Unità. Si configurerebbe quasi il reato di lesa maestà. A Modena certe cose possono succedere perché il sistema si regge proprio su questo: una palude in cui istituzioni, lobby e poteri si tengono per mano per non affondare nel fango'.

Lo dichiara il capogruppo Lega in Comune a Modena Giovanni Bertoldi dopo la pubblicazione delle foto dei volontari che stanno operando nell'allestimento della festa provinciale dell'Unità senza adeguati e minimi di dispositivi di protezione individuale. Tema sollevato da La Pressa su cui il partito di riferimento e l'organizzazione della Festa ha scelto, a richiesta, di non rispondere.



'Quello che vediamo oggi alla festa dell'Unità - scrive Bertoldi - dovrebbe portare ad un intervento celere degli organi competenti, ma prima di tutto del partito e del responsabile della sicurezza e della festa, i primi che dovrebbero avere il massimo interesse a tutelare preventivamente l'incolumità proprio dei volontari in caso caso di incidente. Al di là della buona volontà dei volontari, che va sempre apprezzata, per allestire un cantiere di quelle dimensioni servono professionisti che coordinino i lavori e che facciano rispettare le regole. Altrimenti la sicurezza resta solo uno slogan buono per i salotti o le conferenze stampa, senza avere una traduzione pratica nella realtà'.

