Maranello, il presidente Mattarella ha inaugurato l'e-building Ferrari

'Siamo onorati di avere con noi il Presidente Mattarella per l’inaugurazione dell’e-building, uno stabilimento che unisce la centralità della persona nel luogo di lavoro al rispetto dell’ambiente - dichiara il Presidente di Ferrari John Elkann -. Investire sul nostro territorio è essenziale per prepararci con fiducia al futuro della Ferrari, confermando il nostro impegno per l’eccellenza italiana e per il nostro paese'.I dipendenti hanno regalato al Presidente della Repubblica una lampada tutta costruita con le componenti di scarto del motore della Ferrari.

L'ultima visita del capo dello Stato a uno stabilimento di Ferrari risale al 2009 con Giorgio Napolitano. 'È stato emozionante poter incontrare il Presidente della Repubblica. Siamo orgogliosi di averlo avuto con noi qui in Ferrari. Potergli dare anche qualcosa fatto con le nostre mani è stato per noi un onore. È una giornata che difficilmente potremo dimenticare' - commentano Lucia Polverino (Carrozzeria) e Lorenzo Cardia (Scuderia Ferrari).



'La presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella all’inaugurazione del nuovo stabilimento Ferrari che produrrà auto elettriche, rappresenta un motivo di grande orgoglio per il nostro territorio, che ha fatto dello sviluppo e dell’innovazione, il motore di crescita delle nostre comunità, oltre a testimoniare il forte legame con Ferrari, che non rappresenta solo un’eccellenza dell’automotive, ma un vero e proprio modello di ispirazione per chi vuole fare impresa in sinergia col territorio'.



E’ quanto dichiarato dal presidente della Provincia Fabio Braglia.

Per Braglia 'consolidare il rapporto tra aziende e territorio è fondamentale per la crescita e la competitività ed è proprio quello che Ferrari sta facendo, rafforzando la sinergia con le istituzioni per essere sempre parte attiva nei processi di sviluppo della comunità di Maranello e di tutto il modenese. Il compito delle istituzioni – conclude Braglia – è quello di favorire sempre di più questi processi, promuovendo politiche virtuose che incentivino il radicamento di queste aziende, perché siamo pienamente consapevoli che il nostro patrimonio di conoscenze e competenze sia un valore aggiunto insostituibile'.



Lo stabilimento ospiterà la produzione e lo sviluppo dei motori a combustione interna, di quelli ibridi e dei nuovi motori elettrici. 'L’integrazione della produzione dell’intera gamma in un unico edificio consentirà a Ferrari di riorganizzare e riallocare con maggiore efficienza tutte le attività produttive fra le strutture già presenti a Maranello, accrescendo la capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze di produzione. Nell’e-building, un’avanguardia della tecnologia 4.0, verranno inoltre prodotti i componenti elettrici strategici, di grande rilevanza per differenziare la tecnologia e le prestazioni di Ferrari: batteria ad alto voltaggio, assale e motore elettrico' - si legge in una nota.

Marco Amendola

Foto fonte Ferrari