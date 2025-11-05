Maratona per la Pace della Cisl: tappe a Modena e Castelfranco
Da Gerusalemme il messaggio dei frati custodi di Terra Santa, una provincia religiosa della Chiesa cattolica fondata da san Francesco d’Assisi nel 1217
In Piazza Grande si accumulano le bandiere del sindacato e della pace. E c’è Olena Kim, guida della comunità ucraina modenese, avvolta nel gialloblu col tridente. 'In un solo mese 5.000 droni e 300 missili sono stati lanciati dalla Russia contro il mio Paese. Ogni giorno muoiono civili e bambini e la maratona Cisl ci dà la forza di continuare a resistere, in Ucraina e qui in Italia. Grazie a queste iniziative la nostra voce può essere ascoltata anche in altre città', racconta Olena. Mezzetti cita l’articolo 22 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, per il quale ogni individuo ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla sua realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale. 'Un plauso alla Cisl per questa importante testimonianza che ci aiuta a non dimenticare i conflitti in corso che ci toccano da vicino – osserva il sindaco –. Non c’è pace se non c’è giustizia sociale. Ecco perché la Dichiarazione Universale non è un pezzo di carta ma un impegno da far vivere ogni giorno'.
Due ore dopo la maratona raggiunge Castelfranco Emilia, città dove la Presidente del Consiglio comunale, Rita Barbieri, ha la delega alla Pace. Con lei c’è il Vicesindaco Alessandro Salvioli. “La Cisl, come sindacato non solo vicino ai lavoratori ma anche alle Comunità locali, oggi è la testimonianza viva e tangibile di quella volontà che ci accomuna e che ci porta a dire: ora basta ai conflitti”, scandisce la Presidente nella piazza del Municipio, sotto al sole ancora caldo di questo novembre. La maratona prosegue, direzione San Luca.
