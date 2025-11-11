Medici premiati per prescrivere meno esami, Fdi: 'Si mina fiducia del cittadino nei confronti del medico'
'Agli occhi del paziente, potrebbe assumere decisioni per andare nella direzione di percepire l'incentivo economico'
'Sanità, vergogna a Modena: premi in denaro ai medici che prescrivono meno esami. Attacco a diritto alla salute'