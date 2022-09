Meloni a Zelensky: 'Puoi contare sul nostro sostegno'

Botta e risposta su Twitter tra Giorgia Meloni e il presidente ucraino Zelensky.'Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano' - scrive Zelensky.E la risposta della stessa Meloni non si fa attendere. 'Caro Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede'.

