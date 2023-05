Meloni al San Raffaele da Berlusconi: 'E' in rapida ripresa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Berlusconi è apparso venerdì in un video sul profilo ufficiale Instagram per invitare gli italiani a recarsi alle urne. “Io sono ancora al San Raffaele ma per voi ho messo ancora giacca e camicia, per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative” ha detto nel videomessaggio. Il medico personale, Alberto Zangrillo, venerdì pomeriggio ha fatto sapere che “Berlusconi sta bene e si sta riprendendo, ha avuto un malanno importante, credo che a breve lascerà l’ospedale e mi auguro di poterlo andare a trovare ad Arcore quanto prima”.