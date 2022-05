Meloni show sul tema 'camicie nere': occhi sbarrati e mimica esagerata

'Ma cosa vuoi rispondere? Vi rendete conto che siete lunari: lo dico per la vostra professionalità. Mi vergogno a fare sta domanda, gli risponderei io - dice la Meloni dopo il suo show -. Pensano che con questi argomenti che fermeremo la guerra e la crisi? E che tutto questo interessa la gente? C’è chi fa riunioni di redazione per trovare qualcosa per non raccontare quello che sta succedendo'.