Meloni: 'Stravolgeremo i pronostici negativi sulla durata del governo'

'Per noi non è mai stato niente facile, arriviamo al governo nel momento più difficile'. Lo ha detto Giorgia Meloni durante i festeggiamenti per i 10 anni di Fratelli d’Italia. 'Ho preso anche in considerazione l’ipotesi di non fare questo governo se non ci fossero state le condizioni di fare un governo all’altezza. Non faccio le cose a ogni costo' per poi promettere 'stravolgeremo i pronostici negativi anche sulla durata del governo'.'Questo governo è il riscatto di tante persone che per anni erano considerate figli di un dio minore ma che sapevano che alla prima prova avrebbero dimostrato il loro valore. Perché questo è il primo governo uscito dal voto e non da un gioco di palazzo: per cui le questioni personali, l’interesse di partito, qui sono assolutamente secondari - ha spiegato Meloni -.La cosa che mi ha colpito di più è quanta gente si è commossa quando noi siamo arrivati al governo. Faccio io la battuta prima che me la facciano: non erano commossi, stavano a piagne'.Sui suoi rapporti con gli alleati Salvini e Berlusconi poi, Meloni ha affermato che: 'Qui a noi interessa il risultato e marciamo tutti uniti verso lo stesso obiettivo. Ringrazio Salvini e Berlusconi, capigruppo e militanti di Lega, Fi, Noi moderati perché mi stanno oggettivamente rendendo il lavoro molto facile'.E ancora, sul tema dei migranti: 'Il tema delle rotte migratorie e della difesa dei confini esterni dell’Unione' sarà il tema preminente della prossima riunione del Consiglio Europeo a febbraio 'perché abbiamo alzato la testa. L’Italia deve avere gli stessi diritti degli altri e credo che la soluzione ai flussi migratori vada trovata nell’impegno comune per la difesa esterna dei confini europei', ha detto Meloni.Sulla vicenda di Saviano invece, la premier ha detto: 'Non ritiro querela a Saviano. È una querela di una cittadina a un altro cittadino. Chiedo alla Giustizia di sapere se gli epiteti di Saviano sono offese o diritto di critica. Lui la sta politicizzando perchè non si è mai trovato in una situazione simile'.