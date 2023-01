Minori stranieri non accompagnati: 3 milioni di euro in più in 3 anni per gestire l'emergenza non risolta

L'emergenza legata al numero in costante aumento di minori stranieri non accompagnati in arrivo a Modena, dichiarata dal sindaco già più di un anno fa in una lettera al ministro Lamorgese e rilanciata lo scorso ottobre, non ha avuto la risposta strutturale auspicata dal governo Draghi, ma ne ha avuto una sul fronte economico. Con la conferma di milioni di euro in più destinati a Modena. Ottocentomila quelli arrivati nel 2022 solo per coprire ulteriori spese di gestione di accoglienza di un numero straordinario di giovani passato dal centinaio medio degli scorsi anni, a più di 200. Saliti a quota 253 lo scorso ottobre. Un numero che per il sindaco di Modena non era più compatibile con l'organizzazione strutturata a Modena e quindi capace di compromettere la tenuta del sistema stesso e soprattutto la sua funzione orietata all'integrazione.A rendere la gestione di quel numero ancora più complessa c'era anche un altro aspetto segnalato dal sindaco: la maggior parte dei nuovi arrivi del 2022 erano dalla Tunisia e riguardavano minori con comportamenti spesso devianti e coinvolti in reti criminali.Più il sindaco già nel 2021 lanciava richieste di aiuto al ministro per destinare altrove i nuovi arrivi e più le risposte non arrivavano. Fino alla fine del governo Draghi e dell'incarico del ministro Lamorgese. Ma come spesso accade nelle emergenze di carattere umanitario, quando non vengono risolte, vengono consolidate e gestite dai professionisti dell'accoglienza, cooperative sociali ed onlus, finanziatte . E' successo nel nuovo ciclo della gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo iniziato con il picco degli sbarchi del 2017, diventato pressoché costante negli anni successivi, e finanziato con una 30 milioni di euro l'anno, e succede nuovamente per i minori stranieri non accompagnati che a differenza degli adulti, sono accolti attraverso un sistema gestito dal Comune con risorse nazionale.

La politica non riesce a ridurre numeri ed emergenza? Allora la si gestisce. Al punto non solo da definire capitoli di spesa fissi in entrata ed in uscita dal bilancio comunale ma tali da motivare emergenziali variazioni di bilancio con proiezioni di spesa su scala triennale. Come quella dei giorni scorsi in Consiglio Comunale che ha sancito l'arrivo di 700.000 euro in più sul 2023 e 1,7 milioni sul 2024 per gestire un numero straordinario e in più i minori stranieri, rispetto a quello programmato. Come se si sapesse già che l'emergenza non si esaurirà e anzi, si consoliderà e aumenterà. L'auento nelle entrate per coprire le spese del 2022 e la variazioni di bilancio fino al 2024 parlano chiaro.



Ovvero l'emergenza del 2022 gestita con una previsione di 800.000 euro in più (ridotta a 688 per alcune variazioni nei posti concretamente gestiti), destinati ai soggetti che già gestivano l'accoglienza, diventerà ordinaria nel 2023 e raddoppierà nel 2024. Anche perché a fare schizzare la spesa c'è l'ok del Ministero alla richiesta di portare da 60 a 100 euro la spesa procapite giornaliera per ogni minore straniero accolto. Parametri sui quali dovrebbe basarsi anche la super gara che individuare i soggetti che quei soldi e quell'accoglienza li gestiranno.



Gi.Ga.