Mirandola, archiviato fascicolo legato a Bibbiano. Pd soddisfatto

La richiesta di archiviazione avanzata dal Pm è stata accolta dal giudice: si chiude con la archiviazione il 'fascicolo mirandolese' collegato al caso Bibbiano sui presunti affidamenti illeciti. Il caso riguardava un incarico a pagamento a una psicologa di Bibbiano (proprio Nadia Bolognini) affidato dall’Unione Comuni Area Nord quando la psicoterapeuta era già stata arrestata. Gli indagati per abuso di ufficio erano tre tra cui una dirigente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord che aveva affidato la consulenza.

Davanti alla archiviazione arriva il commento soddisfatto del Pd locale.

Il coordinatore di zona Pd Simone Silvestri con i segretari dei Circoli Pd dell’Area Nord e il capogruppo Liste civiche-Pd della Bassa modenese in Unione dei Comuni Area Nord Paolo Negro (nella foto) esprimono infatti soddisfazione per il proscioglimento della dirigente dell’Unione nell’ambito dell’inchiesta sul caso Bibbiano. “Solo fango sollevato ad arte, niente di concreto. Il giudice ha deciso l’archiviazione della branca mirandolese del cosiddetto caso “Bibbiano”. Con il proscioglimento della dirigente dell’Unione si conferma la correttezza e trasparenza con cui i servizi dell’Unione lavorano anche in casi delicatissimi. Come abbiamo sempre ribadito, abbiamo massima fiducia nell’operato della magistratura che ha compiuto, in questi mesi, gli accertamenti necessari sulla base dei quali sia il pubblico ministero che il giudice hanno convenuto sull’archiviazione' - affermano i due consiglieri.