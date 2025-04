Mirandola, Platis (FI): 'Pd prima smantella l'ospedale poi si erge a paladino'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Dopo essere stati interpreti dello smantellamento dell'ospedale di Mirandola e della chiusura del punto per volontà e incapacità della Regione, oggi il PD si erge a paladino del Santa Maria Bianca. Potevano lasciare aperta Ostetricia e l'hanno chiusa, hanno avuto la deroga ministeriale ma se ne sono infischiati. Oggi, con la loro nota, i consiglieri regionali Muzzarelli, Costi e Ferrari confermano l'ipocrisia del PD. Sia per il punto nascita sia per l'intero ospedale'. A parlare è il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis.

'A ciò si aggiungono due aggravanti politiche per Muzzarelli: quella di essere lo stesso che all'inizio degli anni 2000, come vicepresidente della provincia di Modena, si era impegnato per potenziare Mirandola come ospedale unico di primo livello dell'area Nord e per essere stato poi, in anni più recenti, alla presidenza della Commissione Territoriale Socio Sanitaria per la provincia di Modena parlando di pari servizi con Carpi. Anni in cui è successo esattamente il contrario di ciò che aveva promesso e detto. Il buon tacer non fu mai scritto. Purtroppo oggi chi non ha voluto e non è stato capace di fare il bene dell'ospedale e ha chiuso il punto nascita si trova alla presidenza della commissione sanità della Regione. Più che una garanzia, una condanna per il futuro del sistema sanitario e ospedaliero della provincia di Modena. Oggi tocca a Mirandola e domani? Negli ultimi mesi la Ctss ha assunto un ruolo sempre più marginale e a giorni sarà depositato il bilancio consolidato (entro il 30.4) che confermerà un buco anche per l'Ausl di Modena che, sommato alle altre, porterà il deficit regionale a circa 200milioni di euro. In un contesto del genere e con l'assenza delle linee guida per il bilancio 2025 c'è da scommettere che a farne le spese saranno ancora una volta i territori periferici ed i pazienti' - chiude Platis.