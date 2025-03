Modena, alla Camporota la delega delle politiche di genere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella mattinata di oggi l’assessore Alessandra Camporota, già referente per Sicurezza urbana integrata, Polizia Locale, Coesione sociale, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore, ha assunto anche la delega alle Politiche di genere.

'La delega alle Politiche di genere - afferma il sindaco di Modena Massimo Mezzetti - è assolutamente centrale nella traduzione pratica degli indirizzi di governo che sono stati approvati dal Consiglio comunale. Per questo motivo, dopo un percorso di consultazione delle realtà femminili presenti a Modena, ho deciso di affidare questa delega all'assessore Alessandra Camporota, sia per la sua sensibilità in questo ambito che per la sua capacità di trattare le questioni nell'ottica trasversale che ho inteso dare al lavoro di giunta. Diamo quindi questo annuncio alla vigilia dell'8 marzo e mentre parte il ricchissimo programma messo in campo dal Comune e da tante realtà modenesi'.

Da parte sua, Camporota ha ringraziato il sindaco per la fiducia: 'Soprattutto – commenta l’assessore - ringrazio il mondo dell'associazionismo, le donne del nostro territorio che hanno manifestato il loro apprezzamento nei miei confronti. In questi anni ho cercato di stare al loro fianco, di condividere passione, impegno civile, indignazione. I numeri degli episodi di discriminazione, di violenza, dei femminicidi, purtroppo in aumento, indicano la necessità, anche nel nostro territorio, di continuare a rafforzare la ‘rete’ che abbraccia istituzioni, pubbliche e private, terzo settore, cittadine e cittadini. Raccolgo il testimone dal sindaco, proprio in una settimana ricca di eventi e di incontri che costituiranno l'occasione per rinnovare la mia determinazione”. Infine, l’assessore ha voluto ricordare Giovanna Ferrari: 'Nei confronti della quale esprimo anche una particolare vicinanza per la battaglia che sta sostenendo, con il coraggio e la delicatezza che me la rende particolarmente vicina, nel nome di Giulia, uccisa a 30 anni'.