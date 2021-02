Modena: alla cra Vignolese dopo la strage Covid, gli abbracci protetti

Alla struttura per anziani di Modena Vignolese da lunedì 22 febbraio sono riprese le visite dei familiari.Completato il piano vaccinale che ha coinvolti ospiti e operatori, da alcuni giorni, infatti, gli anziani possono riabbracciare i propri cari attraverso la “Stanza degli abbracci” che alla Cra Vignolese, struttura gestita dal Comune di Modena, è stata declinata in grandi fori nella parete di plexiglass della veranda sotto il portico. Dentro ai fori, guanti lunghi, elastici per permettere il contatto tra l’anziano all’interno e il familiare dall’altra parte della vetrata.Due le postazioni realizzate, una più bassa per consentire agli anziani di rimanere seduti, l’altra più alta per quelli che preferiscono accogliere in piedi i loro cari. Ogni visita dura circa mezz’ora: trenta minuti in cui più di un parente, e anche tutta la famiglia, può incontrare il proprio anziano, visto che il distanziamento è garantito.La Cra Vignolese nella seconda ondata è stato uno dei teatri della strage compiuta dal Covid nelle residenze anziani di Modena. Dodici le persone morte a causa del virus dallo scorso autunno sui 125 decessi nelle strutture della città. Ecco i dati aggiornati () al 14 gennaio sulle cra dove si sono verificati decessi, da allora il sindaco Muzzarelli non li ha più comunicati in Consiglio comunale:Ducale 1: 40 positivi e 20 decessi;Villa Regina: 2 positivi e 2 decessi;Vignolese: 40 positivi e 12 decessi;Ramazzini: 0 positivi e 7 decessi;Ducale 2: 13 positivi e 8 decessi;Ducale 3: 11 positivi e 9 decessi;Casa della Gioia e del Sole: 25 positivi e 19 decessi;Casa S.Anna e S.Luigia: 0 positivi e 19 deceduti;Villa Parco: 18 decessi;9 Gennaio: 11 decessi.