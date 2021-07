Modena, bando flop: il nuovo gattile è senza gestori

La vicenda del nuovo gattile comunale di Modena lascia davvero perplessi, dopo anni di promesse, dall'attuale capo di gabinetto Giulio Guerzoni all'attuale assessore all'ambiente Alessandra Filippi, la luce in fondo al tunnel ancora non si vede. A marzo 2019, appena prima delle elezioni, il Comune presentava la struttura che sarebbe stata operativa a breve, proprio dopo l'esito del bando per la gestione, quello che pochi giorni fa non ha visto l'interesse neanche di un privato.A marzo 2020, in Consiglio Comunale, l'assessore Alessandra Filippi dichiarava: 'si pensa che il gattile possa entrare in funzione entro l’anno in corso'. Rimane ancora attiva la 'storica' gestione dell'altro gattile che però ha da sempre ricevuto molte critiche dai volontari che la ritengono inadeguata, in particolare per la gestione delle emergenze. Qualche mese fa alcuni di loro hanno ritenuto opportuno costituire un comitato, il Comitato Salviamo i Gatti dal gattile.'Da pochi giorni è scaduto il bando triennale per la gestione del gattile che, nonostante un rilevante aumento degli importi, non ha trovato nessun soggetto privato disposto a parteciparvi - afferma il Comitato Salviamo i Gatti dal gattile -. Quello che doveva essere un cambiamento radicale nella gestione della struttura, si rivela quindi l'ennesimo flop per l'amministrazione nell'ambito del benessere degli animali. In questa situazione surreale cosa accadrà adesso? Si continuerà con la tanto discussa vecchia gestione in attesa di fare un nuovo bando? Si rifarà il bando con importi maggiori? Oppure si riconoscerà al volontariato il ruolo che gli spetta e che questa amministrazione ha dimenticato? Noi continueremo la nostra parte, ospiteremo più gatti possibili per evitare l'ingresso in una struttura che, come noi, molte associazioni, giudicano lontana dagli standard. Assessore Filippi, sindaco Muzzarelli, vogliamo continuare con l'attuale, ottusa visione per la gestione di questi animali?'