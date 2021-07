Modena calcio, amichevoli contro Atalanta e Verona

Ieri il gruppo di Tesser ha cominciato la preparazione e giovedì mattina salirà in ritiro a Fanano dove rimarrà fino al 29 luglio. E’ stato definito il calendario delle amichevoli, e fra queste spicca la gara che si giocherà il 23 luglio (ore 17) con l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il match a porte chiuse sarà disputato nel Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.Seconda amichevole di lusso il 29 luglio (ore 17), in trasferta allo Sporting Center Paradiso di Peschiera per un test contro l'Hellas Verona.Tre gli appuntamenti a Fanano, tutti alle ore 17: Modena F.C . – Cimone Calcio (17 luglio), Modena F.C. – Rappresentativa della Montagna (20 luglio) e Modena F.C. - Modenese (27 luglio). Prima della fine del ritiro, è in via di definizione un altro test amichevole.Verrà comunicato successivamente, nel rispetto dei protocolli anti Covid 19, la presenza o meno del pubblico.Nella foto, alcune immagini del ritiro di due anni fa