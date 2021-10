'Modena, caos Green Pass: Seta ha annunciato straordinari obbligatori'

'Anche i lavoratori Seta aderiscono allo sciopero generale di 24 ore di domani, lunedì 11 ottobre, una vertenza che chiama trasversalmente tutti i settori produttivi del Paese'.A intervenire in questi termini è Usb lavoro privato.'Le scelte del Governo hanno evidenziato ancora di più le distanze tra il Padronato e la classe operaia, ancor di più nel settore del trasporto pubblico locale, settore strategico per la mobilità, ma sempre di più caricato di responsabilità con aumento di orario e di lavoro. Il 15 ottobre si andrà ancora di più ad incrementare il carico di lavoro per chi è immunizzato (in teoria) e chi non ha nessun documento ove richiesto dovrà rientrare a casa, Seta ha preannunciato lo straordinario obbligatorio per chi è presente, con modifiche di turni e supplementi che andranno ad incidere profondamente sullo stress. Non solo per questo, ma anche per tutto il regresso a cui Seta non vuol trovare soluzioni condivise, i lavoratori e le lavoratrici incroceranno le braccia, e saranno in presidio presso il deposito di Modena in Via Delle Suore'.