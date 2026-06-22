Modena, Circolo ex Sefta, Baracchi e Barbari: ‘Bene i passi avanti, ma serve chiarezza su riapertura’

‘Ringraziamo l’assessore Giulio Guerzoni per la risposta fornita in Consiglio comunale, che ha chiarito alcuni aspetti importanti sulla situazione del Circolo ex Sefta e ha confermato che, dopo anni di difficoltà tecniche e amministrative, si sta cercando una soluzione concreta per restituire l’area alla città’. Lo dichiarano i consiglieri comunali Baracchi e Barbari, dopo la risposta ricevuta sull’area del Circolo ricreativo sportivo ex Sefta, nel Parco della Resistenza.
‘Il primo elemento positivo – spiegano – è che si è finalmente concluso il percorso di regolarizzazione edilizia e urbanistica degli immobili, con il rilascio della sanatoria nel novembre 2025. Era una pratica aperta da moltissimi anni e la sua chiusura consente ora di affrontare in modo più ordinato il futuro dell’area’.
Rimane però una situazione patrimoniale non semplice. Una parte dell’area e alcuni fabbricati sono oggi del Comune di Modena, mentre la sede storica del Circolo è ancora di proprietà della Regione Emilia-Romagna ed è in concessione a FER.
’Questo spiega perché i tempi siano stati lunghi – proseguono Baracchi e Barbari – ma ora è importante che Comune, Regione e FER continuino a collaborare per arrivare a una soluzione praticabile.
Secondo quanto riferito in Consiglio, il bando per manifestazione di interesse potrebbe essere pubblicato dopo l’estate, una volta completate le verifiche tecniche sugli interventi necessari.
‘È giusto – aggiungono i consiglieri – verificare bene i costi di recupero dell’immobile prima di pubblicare il bando. Se gli interventi richiesti fossero troppo pesanti per il futuro gestore, il rischio sarebbe quello di predisporre un bando poco sostenibile e quindi poco utile. Serve invece una proposta realistica, capace di interessare associazioni, realtà sportive o soggetti del territorio disponibili a prendersi cura dello spazio’.
Per Baracchi e Barbari, l’obiettivo deve essere semplice e concreto: ‘riaprire un luogo che per molti anni è stato un punto di riferimento per il quartiere e per la città’.
‘L’ex Sefta – concludono – può tornare a essere uno spazio utile, con attività sportive, ricreative, sociali e associative. Ora il passaggio importante sarà arrivare davvero al bando dopo l’estate, con regole chiare e condizioni sostenibili. Continueremo a seguire con attenzione il percorso e confidiamo che l’amministrazione, con il supporto di tutti gli enti coinvolti, possa restituire questi spazi sportivi e ricreativi pienamente fruibili ai cittadini’.