Modena, code infinite per tamponi: 'Riapriamo punto Palasport'

'Il problema delle code al centro dell'ex Aeronautica è dovuto ai tamponi, non ai vaccini. I tamponi sono aumentati tanto, parliamo di 4-5mila al giorno'. Così il direttore generale dell'Asl di Modena, Antonio Brambilla, questa sera ha parlato dei disagi che da giorni si registrano in via Minutara, in occasione della visita del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa in visita nel Punto unico vaccinale di Modena.'Stiamo pensado di fare tamponi anche al Palazzetto dello sport e già oggi abbiamo raddoppiato il personale - ha spiegato Brambilla -. In ogni caso proprio oggi abbiamo effettuato un sopralluogo al Palazzetto per garantire ai cittadini maggiore circolazione e accoglienza'.