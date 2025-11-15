Modena, al Policlinico nuovo laser chirurgico per trattamento mini-invasivo di emorroidi e fistole
La prof Gelmini e il dottor Sforza: 'Uso del laser, in pazienti selezionati, rappresenta valida alternativa terapeutica che si affianca a chirurgia classica'
Da sinistra il dottor Nicola Sforza, la professoressa Roberta Gelmini e il dottor Giovanni Rolando don il nuovo laser chirurgico per il trattamento mini-invasivo di emorroidi e fistole
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Caso valvole cardiache all'ospedale di Baggiovara, lettera del figlio della donna dimessa: 'Spero il caso aiuti a migliorare dialogo e organizzazione'
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il raveArticoli Recenti
Maltempo, domani allerta arancione in Emilia centrale
Tumori della pelle: nuova scoperta Unimore
Al Policlinico di Modena un nuovo spazio dedicato ai bambini negli ambulatori di Ortopedia
Gli incentivi economici ai medici per prescrivere meno rispettano la deontologia? 'No comment' del presidente dell'Ordine