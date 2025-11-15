Modena, al Policlinico nuovo laser chirurgico per trattamento mini-invasivo di emorroidi e fistole

La Struttura Complessa di Chirurgia Generale, d’Urgenza e Oncologica del Policlinico di Modena, diretta dalla professoressa Roberta Gelmini, si è dotata di un laser chirurgico di ultima generazione per il trattamento mini-invasivo di fistole anali ed emorroidi.L’apparecchiatura, recentemente acquisita dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, amplia le possibilità terapeutiche per patologie benigne ma spesso altamente invalidanti, migliorando comfort, tempi di recupero e qualità di vita dei pazienti.'Le fistole anali e le emorroidi – spiega la professoressa Roberta Gelmini – sono disturbi fastidiosi e dolorosi che nella maggior parte dei casi richiedono un trattamento chirurgico. Le tecniche tradizionali, di tipo demolitivo, comportano tempi di recupero lunghi e un rischio non trascurabile di recidiva, soprattutto nelle fistole complesse. L’utilizzo del laser, in pazienti opportunamente selezionati, rappresenta oggi una valida alternativa terapeutica che si affianca alla chirurgia classica'.Il dottor Nicola Sforza, introducendo la metodica ha aggiunto: 'Approfondendo la chirurgia colorettale oncologica, la naturale evoluzione è stata l’integrazione delle competenze anche nella patologia anorettale benigna. L’introduzione del laser rappresenta un ulteriore passo avanti verso un approccio sempre più mini-invasivo e funzionale, che consente di preservare i tessuti e migliorare la qualità di vita dei pazienti'.Il dottor Giovanni Rolando sottolinea i vantaggi tecnici della metodica: 'Rispetto all’intervento tradizionale – spiega il dott.Rolando – il laser consente di trattare le emorroidi riducendone le dimensioni senza necessità di asportarle completamente e di chiudere il tramite fistoloso mediante cauterizzazione controllata. L’intervento viene eseguito in sala operatoria, in anestesia locale o loco-regionale, con tempi di recupero più rapidi, minore dolore e tassi di recidiva sovrapponibili alle tecniche convenzionali'.Con questa innovazione, la Chirurgia Generale del Policlinico consolida la propria vocazione all’integrazione tra alta specialità oncologica e chirurgia mini-invasiva delle patologie benigne, ponendosi come riferimento per la chirurgia proctologica avanzata a livello provinciale e regionale.Da sinistra il dottor Nicola Sforza, la professoressa Roberta Gelmini e il dottor Giovanni Rolando don il nuovo laser chirurgico per il trattamento mini-invasivo di emorroidi e fistole