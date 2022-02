Modena, console Repubblica Dominicana in visita dal prefetto

Oggi il Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, ha ricevuto la visita di cortesia del Console della Repubblica Dominicana a Genova Nelsón Francisco Carela Luna.Nel corso dell'incontro sono stati toccati temi di comune interesse anche con riferimento alla presenza dei circa 300 cittadini di origine dominicana che risiedono in provincia di Modena.'Il Prefetto Camporota ha, inoltre, tratteggiato gli aspetti salienti della realtà socioeconomica modenese, mettendo in luce la disponibilità al dialogo ed alle relazioni interculturali e sottolineando l’importanza di tali momenti di conoscenza e scambio di reciproche esperienze - si legge in una nota -. Il Console Carela Luna ha a sua volta, auspicato futuri momenti di collaborazione e di interazione manifestando al Prefetto la più ampia disponibilità in tal senso'.