'Grave peggioramento anche sulla situazione sicurezza, fuori controllo ormai la presenza di prostitute. Una di loro si siede senza problemi all'ingresso della galleria, i residenti mi dicono che è lei a controllare quello che succede all'Errenord. Una situazione inammissibile, peraltro ben visibile dalla strada. Ma nessuno controlla? Il nuovo sindaco Massimo Mezzetti ha mai visitato il palazzo? L'assessore Camporota non ha mai fatto un giro a controllare? Davvero incredibile. Ricordiamo anche che in galleria è presente la sede della Polizia Municipale. Ricordiamo le parole dell'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli del febbraio 2017: “La direzione è quella della riconquista sociale e della reintroduzione della legalità in tutta la zona dell’area nord di Modena, e un pezzo alla volta, in modo concreto, la stiamo seguendo”. Il fallimento è evidente. Il sindaco Mezzetti pensa di risolvere il problema?'