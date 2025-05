Modena, Giovanardi tranchat: 'Camporota, donna sbagliata al posto sbagliato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Camporota? La donna sbagliata nel posto sbagliato'. E' tranchant il commento dell'ex ministro Carlo Giovanardi nei confronti dell'assessore alla sicurezza del Comune di Modena, Alessandra Camporota.

'Come volevasi dimostrare è stato un grave errore consentire all'ex prefetto di Modena Alessandra Camporota, allora ancora in carica, di concordare un ruolo di assessore alla sicurezza nella città di Modena - afferma Giovanardi -. Errore da parte di chi l'ha scelta per un incarico così delicato e di chi a livello nazionale ha permesso che questo avvenisse. Non voglio entrare nel merito delle ultime polemiche che hanno coinvolto l'assessore ma ribadire che confondere i ruoli getta un'ombra di sospetto sulla imparzialità ed indipendenza dei prefetti, se viene loro consentito di concordare incarichi amministrativi proprio nel luogo dove stavano esercitando le loro funzioni di rappresentanti dello Stato'.