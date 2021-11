Modena, ieri sera l’assemblea di Italia Viva

Ieri sera a Modena, presso la Sala Gorrieri di Palazzo Europa, si è svolta in presenza l’Assemblea degli iscritti di Italia viva Modena. Per tutta la serata ha presenziato come ospite anche il Coordinatore Regionale di Italia Viva Emilia Romagna Stefano Mazzetti, attualmente coinvolto nel progetto “Renew Europe” in Italia, insieme a Sandro Gozi, segretario generale del Partito Democratico Europeo. “Sabato si posa la prima pietra della casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, il primo passo verso Renew Italia”, ha detto il Coordinatore Regionale, facendo riferimento all’evento che si terrà domani a Roma dal titolo “Renew Europe, rinnovare l’Europa e la politica”. Durante l'incontro si è tenuto un confronto lineare tra gli iscritti e i simpatizzanti, moderato e gestito dai due Coordinatori provinciali di Italia Viva Modena Alexandra Sitta (da Mirandola) e Franco Maria Tonelli (da Modena).All’incontro erano presenti anche i Coordinatori di zona: Claudia Cicolani e Saverio Catellani, insieme coordinatori della città di Carpi e del distretto tessile, Guido Ferrante, coordinatore per la zona delle terre dei castelli e Vignola, Maurizio Farina, coordinatore di Formigine.“Italia Viva si deve distinguere innanzitutto per il suo modo di fare politica, basato sull’educazione e sulla competenza, oggi poco valorizzate. Sono sicura che insieme riusciremo a diventare interlocutori di tante realtà locali, ma servono un lavoro di squadra e di ascolto puntuali”, conclude Alexandra, coordinatrice mirandolese, ricordando che il prossimo ed imminente appuntamento riguarderà specificatamente gli iscritti e i simpatizzanti dei nove Comuni dell’Area Nord.