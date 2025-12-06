'Per ben due volte nel periodo di un anno la Polizia Locale ed i Servizi Tecnici del Comune sono dovuti intervenire per porre rimedio a situazioni gravi per la sicurezza e il decoro urbano. La convenzione con la provincia di Modena del 31/5/2018 che ha concesso l’uso dell’immobile in comodato d’uso gratuito per attività scolastiche non ha fino ad ora portato, ormai è passato un anno e mezzo, niente di concreto.
'Modena, l'ex Cra Ramazzini venga ristrutturata e torni ad ospitare gli anziani'
La prof Modena: 'Raccolte già 100 firme di cittadini residenti in comune e provincia di Modena per organizzare una Consultazione popolare'
'Per ben due volte nel periodo di un anno la Polizia Locale ed i Servizi Tecnici del Comune sono dovuti intervenire per porre rimedio a situazioni gravi per la sicurezza e il decoro urbano. La convenzione con la provincia di Modena del 31/5/2018 che ha concesso l’uso dell’immobile in comodato d’uso gratuito per attività scolastiche non ha fino ad ora portato, ormai è passato un anno e mezzo, niente di concreto.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Imbrattata la targa dedicata ai bambini di Gaza: fu intitolazione coraggiosa e i vandali si sono smascherati
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaciArticoli Recenti
Doppia beffa per il sindaco: tutti hanno il 'santino' della ex e per conoscere Formigine serve Google maps
Castelnuovo: il grande fine settimana del Superzampone
Bonifica Burana, un modello nazionale: investimenti per 230 milioni e oltre il 90% di cantieri PNRR realizzati
Scandalo Amo: 'Decreto ingiuntivo, siamo in attesa del provvedimento del giudice'