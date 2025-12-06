Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, l'ex Cra Ramazzini venga ristrutturata e torni ad ospitare gli anziani'

La prof Modena: 'Raccolte già 100 firme di cittadini residenti in comune e provincia di Modena per organizzare una Consultazione popolare'

'Nell’estate del 2024 è stato effettuato il trasferimento degli ospiti della CRA Ramazzini di via Luosi 130 alla nuova Cra Gorrieri di via San Faustino. Trasferimento affrettato per le incombenti elezioni amministrative del Comune di Modena. Occorreva rispettare una promessa elettorale del sindaco Muzzarelli. Purtroppo l’edificio della Cra Gorrieri, nei mesi successivi, ha dimostrato molte criticità e alcune sono presenti ancora oggi. In seguito a quel trasferimento l’edificio del Ramazzini, parzialmente vincolato dalla Sovrintendenza, non è stato più utilizzato se non da persone senza fissa dimora che hanno colto immediatamente l’opportunità di dormire al coperto ed avere un giardino a disposizione, con alberi e siepi, che si prestava benissimo a stoccaggio delle “merci” in attesa di vendita al dettaglio'. Così il consigliere Maria Grazia Modena.
'Per ben due volte nel periodo di un anno la Polizia Locale ed i Servizi Tecnici del Comune sono dovuti intervenire per porre rimedio a situazioni gravi per la sicurezza e il decoro urbano. La convenzione con la provincia di Modena del 31/5/2018 che ha concesso l’uso dell’immobile in comodato d’uso gratuito per attività scolastiche non ha fino ad ora portato, ormai è passato un anno e mezzo, niente di concreto.
Progetti pubblici non ce ne sono in vista, purtroppo la popolazione scolastica è in calo e continuerà a calare per molto tempo. Nel 2021 la Provincia e il Comune hanno firmato l’accordo sullo sviluppo della rete scolastica comunale e provinciale e ne erano già a conoscenza. E’ in aumento la popolazione anziana e l’istituto Ramazzini era dal 1980 sede di funzioni socio-sanitarie rivolte agli anziani. Come lista Civica ModenaXModena abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere di porre termine definitivamente al grave degrado dell’edificio e del giardino che genera problemi di sicurezza nel quartiere e nel Centro Storico e, soprattutto, per chiedere che l’Istituto Ramazzini rientri nella piena disponibilità del Comune tornando ad essere un fiore all’occhiello del Comune di Modena nel settore dell’assistenza agli anziani. Abbiamo da oggi organizzato una raccolta di 100 firme di cittadini residenti in comune e provincia di Modena per organizzare una Consultazione Popolare dove chiederemo al Presidente della Provincia di Modena che l’Istituto Ramazzini torni ad essere, dopo una ristrutturazione che lo riporti agli antichi splendori, una CRA di cui i modenesi torneranno ad essere orgogliosi'.
