Modena, lite tra giovanissimi in via Tribraco: 'La città non è più sicura'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ancora violenza e paura nella zona della stazione centrale. Nella giornata di mercoledì 14 maggio, ore 14 circa, in via Tribraco, a pochi passi dai Giardini Ducali e dalla stazione centrale, due giovanissimi stranieri si sono resi protagonisti di un’accesa lite, presumibilmente legata ad attività di spaccio. Uno dei due ragazzi, in evidente stato di agitazione, ha urlato, colpito l'altro con schiaffi e lanciato alcuni oggetti personali sulle auto parcheggiate dei residenti. La scena, avvenuta in pieno giorno, ha suscitato paura tra i cittadini, che, pur volendo intervenire per spostare le auto, hanno desistito.

'Quello che è accaduto mercoledì è solo l’ultima manifestazione di una crisi che il Comune si ostina a minimizzare - dichiara Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati -. Il silenzio del sindaco Massimo Mezzetti è sconcertante.

E ancora più gravi sono le parole dell’assessore alla sicurezza Alessandra Camporota, che pochi giorni fa in consiglio comunale () ha dichiarato: 'Non ritengo necessario alcun cambio di passo. La città non è fuori controllo’. Parole fuori dalla realtà, che evidenziano il poco rispetto per i modenesi e le loro legittime preoccupazioni'.

'Serve un piano straordinario di sicurezza urbana, presidi fissi delle forze dell’ordine ai Giardini Ducali, in zona stazione dei treni, al parco 22 aprile e alla stazione delle corriere, una cabina di regia vera con Prefettura, Forze dell’Ordine e Comune.. Noi Moderati continuerà a denunciare questo stato di abbandono e a battersi per restituire sicurezza ai cittadini'.