L'avvocato Marco Del Deo è il nuovo coordinatore provinciale di Democrazia Sovrana e Popolare, partito sovranista di Marco Rizzo e Francesco Toscano. A nominarlo è il coordinatore regionale Alberto Fontanesi in accordo con la dirigenza nazionale. 'Il nuovo coordinatore provinciale, l'avvocato Marco Del Deo, che in primo luogo ringrazio personalmente per la disponibilità, segna, anche a Modena, un cambio che il partito sta portando avanti in tutto il territorio nazionale. DSP è il partito deI sovranismo popolare, non è il partito del dissenso che appare nelle vicinanze delle elezioni per poi scomparire. DSP è un partito e propone una visione alternativa ai due schieramenti classici, ormai svuotati dai loro significati e uniti, oltre che dalle agenzie stampa come a Modena, anche per la loro fede indiscussa verso l'Unione Europea e la Nato' dichiara Fontanesi.
'Un ringraziamento per la fiducia concessa da parte della dirigenza Regionale e Nazionale di DSP. Il mio impegno nasce dalla profonda condivisione dei valori e delle idee che animano DSP. Ritengo sia imperativo maturare piena consapevolezza sul grande inganno organizzato dall’attuale sistema bipolare: destra e sinistra simulano false contrapposizioni a beneficio di chi ancora ci crede. Sono in realtà il medesimo prodotto, proposto con marche diverse, ma confezionato dalle stesse mani: le élite finanziarie che indossano le vesti di Europa e Nato - afferma Del Deo -. Questo sistema ci ha portato sull’orlo di un collasso economico epocale . E sul baratro della guerra. Per tale ragione sento il dovere morale di diffondere quanto possibile tale consapevolezza, partendo dal mio territorio'.
Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare
'Ritengo sia imperativo maturare piena consapevolezza sul grande inganno organizzato dall’attuale sistema bipolare'
L'avvocato Marco Del Deo è il nuovo coordinatore provinciale di Democrazia Sovrana e Popolare, partito sovranista di Marco Rizzo e Francesco Toscano. A nominarlo è il coordinatore regionale Alberto Fontanesi in accordo con la dirigenza nazionale. 'Il nuovo coordinatore provinciale, l'avvocato Marco Del Deo, che in primo luogo ringrazio personalmente per la disponibilità, segna, anche a Modena, un cambio che il partito sta portando avanti in tutto il territorio nazionale. DSP è il partito deI sovranismo popolare, non è il partito del dissenso che appare nelle vicinanze delle elezioni per poi scomparire. DSP è un partito e propone una visione alternativa ai due schieramenti classici, ormai svuotati dai loro significati e uniti, oltre che dalle agenzie stampa come a Modena, anche per la loro fede indiscussa verso l'Unione Europea e la Nato' dichiara Fontanesi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protestaArticoli Recenti
Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne
'Hamas? È l'espressione della resistenza palestinese oggi'
'Nubi sul futuro della concessione A22 e progetto Bretella'
Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata