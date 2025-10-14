Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare

L'avvocato Marco Del Deo è il nuovo coordinatore provinciale di Democrazia Sovrana e Popolare, partito sovranista di Marco Rizzo e Francesco Toscano. A nominarlo è il coordinatore regionale Alberto Fontanesi in accordo con la dirigenza nazionale. 'Il nuovo coordinatore provinciale, l'avvocato Marco Del Deo, che in primo luogo ringrazio personalmente per la disponibilità, segna, anche a Modena, un cambio che il partito sta portando avanti in tutto il territorio nazionale. DSP è il partito deI sovranismo popolare, non è il partito del dissenso che appare nelle vicinanze delle elezioni per poi scomparire. DSP è un partito e propone una visione alternativa ai due schieramenti classici, ormai svuotati dai loro significati e uniti, oltre che dalle agenzie stampa come a Modena, anche per la loro fede indiscussa verso l'Unione Europea e la Nato' dichiara Fontanesi.

'Un ringraziamento per la fiducia concessa da parte della dirigenza Regionale e Nazionale di DSP. Il mio impegno nasce dalla profonda condivisione dei valori e delle idee che animano DSP. Ritengo sia imperativo maturare piena consapevolezza sul grande inganno organizzato dall’attuale sistema bipolare: destra e sinistra simulano false contrapposizioni a beneficio di chi ancora ci crede. Sono in realtà il medesimo prodotto, proposto con marche diverse, ma confezionato dalle stesse mani: le élite finanziarie che indossano le vesti di Europa e Nato - afferma Del Deo -. Questo sistema ci ha portato sull’orlo di un collasso economico epocale . E sul baratro della guerra. Per tale ragione sento il dovere morale di diffondere quanto possibile tale consapevolezza, partendo dal mio territorio'.

