Modena, microaree sinti: l'assessore conferma criticità ancora aperte tra allacci irregolari, fogne assenti e scolarizzazione a singhiozzo

Allacci elettrici abusivi, assenza o carenza di fogne, bambini a scuola a singhiozzo

Un percorso iniziato nel 2007, ma ancora senza sbocco

Le due delibere

Dopo quasi due decenni di sperimentazione, le microaree per le famiglie sinti nel Comune di Modena continuano a mostrare criticità strutturali e sociali non risolte. E' il quadro che emerge con chiarezza l’assessora alle Politiche per l’Abitare, Francesca Maletti, introducendo oggi la discussione in Consiglio comunale su due nuove delibere: una relativa alla concessione delle microaree pubbliche e l’altra al rispetto dei parametri urbanistici e normativi definiti dalla legge regionale 11/2015.Una relazione la cui premessa ha riguardato gli ultimi 17 anni, ovvero da quando, nel 2007 l'amministrazione scelse di chiudere il grande ed unico campo di via Bacelliera e spalmare le famiglie su 16 microaree distribuite sul territorio. Anno in cui l'allora assessore ai servizi sociali era la stessa Francesca Maletti.L’assessore ha denunciato 'casi di allacciamenti irregolari alla corrente elettrica, in particolare nella microarea di via Djiango, dove si sono verificati due incendi causati da cavallotti abusivi ai contatori. La situazione ha richiesto interventi urgenti: è stato realizzato un bunker per proteggere gli impianti e nella nuova concessione viene esplicitamente previsto che chi commette reati simili possa essere escluso dalla microarea.Anche sul fronte degli scarichi e delle fognature, molte aree — soprattutto quelle private — non rispettano ancora i parametri minimi fissati dalla normativa regionale.Maletti ha ricordato che il regolamento approvato oggi vuole proprio dare un quadro certo anche per le microaree su suolo agricolo, stabilendo, ad esempio, il divieto di costruzioni in cemento e la necessità di delimitazioni fisiche e rispetto delle distanze sanitarie e ambientali.Altro nodo ancora aperto sottolineato dall'assessore è quello della scolarizzazione: se formalmente l’obbligo scolastico è rispettato, nella pratica molti minori “frequentano a singhiozzo”, ha sottolineato l’assessore. “Questo impedisce un apprendimento regolare e vanifica ogni sforzo di integrazione. Serve maggiore accompagnamento e corresponsabilità da parte delle famiglie.”Il progetto modenese delle microaree ha radici lontane: iniziato nel 2007, è stato seguito dalla legge regionale del 2015, che ha definito parametri urbanistici e sociali per superare l’esperienza dei “campi nomadi” a favore di forme di abitare più dignitose e integrate. Tuttavia, oggi nel 2025 molte di quelle promesse restano parzialmente disattese.La ricognizione avviata dagli uffici comunali ha mostrato che non tutte le persone che risiedono nelle microaree risultano realmente presenti. Alcuni si sono spostati in altri Comuni (come Carpi o Reggio Emilia) ma mantengono la residenza a Modena.Altri, pur vivendoci, non hanno titolo legale per farlo. Da qui la necessità, sottolineata da Maletti, di aggiornare gli elenchi e definire chi ha effettivamente diritto a vivere nelle aree, anche in base a legami familiari riconosciuti.Una delibera sulle concessioni: le microaree pubbliche verranno concesse per massimo cinque anni, non rinnovabili automaticamente ma solo previa verifica della situazione familiare, del rispetto delle norme e della partecipazione ai percorsi di inclusione (scolastici, lavorativi, sanitari).Una delibera urbanistica: recepisce i criteri della legge regionale, distinguendo tra microaree pubbliche e private, e stabilendo limiti chiari su cosa è ammesso (case mobili, delimitazioni naturali, cancelli interni, strutture amovibili) e cosa è vietato (costruzioni permanenti, impianti fognari assenti, insediamenti troppo vicini tra loro o a fonti di rischio).“Dobbiamo riportare legalità, sicurezza e rispetto anche in queste situazioni particolari,” ha concluso Maletti, ribadendo che la tutela dei diritti va di pari passo con il rispetto dei doveri. Le microaree, per continuare a esistere, devono essere gestite con responsabilità: sia da parte del Comune e delle cooperative incaricate, sia — e soprattutto — dalle famiglie che vi abitano.