Modena, nomine Farmacie e Fondazione Colfi: ecco i candidati

Si svolgono mercoledì 29 luglio, a partire dalle 18, in una seduta congiunta delle commissioni consiliari le audizioni dei candidati per il ruolo di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paride Colfi e per quella del presidente del Consiglio di amministrazione di Farmacie Comunali di Modena Spa. Si tratta di nomine di competenza del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli in enti partecipati.

Il candidato nominato dall’Amministrazione per la presidenza delle Farmacie Comunali, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, resterà in carica tre esercizi con un compenso che verrà deliberato dall’Assemblea della società. Il consigliere nominato nel Cda della Fondazione Paride Colfi resterà in carica quattro anni a titolo gratuito.

Sono tre le candidature presentate per la designazione del presidente di Farmacie Comunali, quelle di Marco Augusto Pellegrini, Adolfo Folloni, Francesca Bucciarelli.

Mentre per la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paride Colfi sono state presentate due candidature: Ottavia Malagoli e Matilde Palmieri.

La seduta congiunta si svolgerà in videoconferenza, con le modalità previste nel rispetto delle prescrizioni sul contenimento dell’emergenza sanitaria, e riguarda tutte le commissioni consiliari: Affari istituzionali (presieduta da Alberto Cirelli), Risorse (Marco Forghieri), Seta (Walter Stella) e Servizi (Tommaso Fasano).